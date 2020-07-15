İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli gözaltına alındı

Gündem

Yeni Şafak direniş noktalarındaydı

15 Temmuz'da destansı mücadeleye sahne olan dört noktada milli direnişin izini sürüyoruz. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Yeni Şafak Editörü Taha H. Karagöz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Saraçhane ve Atatürk Havalimanı'nda o gecenin tanıkları ile şanlı direnişi konuştular.