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İsmailağa Camii'nde havaya ateş açmıştı: Saldırgan tutuklandı

İsmailağa Camii'nde havaya ateş açmıştı: Saldırgan tutuklandı

10:073/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
DHA
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İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.
İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

İstanbul Fatih'te bulunan İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli M.Ş.A. yakalandı. M.Ş.A.'nın imamla arasında alacak verecek meselesi olduğu bu gerekçesiyle havaya ateş açtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Fatih'te bulunan bir caminin avlusunda silahla havaya ateş açan ve olayın ardından Üsküdar'da yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan İsmailağa Camisi'nde meydana geldi. Camiye cuma vakti gelen M.Ş.A. avluda silahla havaya 7 el ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan
M.Ş.A. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu ve M.Ş.A.'nın bu sebeple camii avlusunda ateş açtığı öğrenildi.

Üst aramasında 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi

Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheli M.Ş.A.'yı Üsküdar'da yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı silah, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

M.Ş.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


#İsmailağa Camii
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#İstanbul
#emniyet

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