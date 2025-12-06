Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Isparta'da dağlık alanda çobanın ölü bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

Isparta'da dağlık alanda çobanın ölü bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

16:226/12/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Ekipler, vücut bütünlüğü bozulan çobanın kaybolan parçası için arama çalışması yürüttü.
Ekipler, vücut bütünlüğü bozulan çobanın kaybolan parçası için arama çalışması yürüttü.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda bir çobanın öldürülmüş bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, arazide kadavra köpeklerinin desteğiyle vücut bütünlüğü bozulan çobanın kaybolan parçası için arama çalışması yürüttü.

İl Jandarma ekipleri, Aydoğmuş köyünde yaşayan Ferdi Ö'nün cesedinin vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak ifade işlemlerine başlandı.

Ekipler, arazide kadavra köpeklerinin desteğiyle vücut bütünlüğü bozulan çobanın kaybolan parçası için arama çalışması yürüttü.


Ne olmuştu?

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde dün Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaşarak durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.



#çoban
#Isparta
#Keçiborlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM sınav takvimine göre DGS tarihleri açıklandı! DGS 2026 ne zaman yapılacak, DGS başvuru ve sınav sonuç tarihleri ne zaman?