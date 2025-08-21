İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama

İsrail'den Türkiye'ye liman ziyaretleri ve Türkiye'den İsrail'e çıkış izni verilmeyecek. Türk bayraklı gemilerin İsrail limanlarına uğraması yasak olacak. Türkiye'den İsrail'e yönelik bir gemi trafiği bulunmuyor; ancak Türkiye'deki limanları ziyaret eden gemilerden, İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.