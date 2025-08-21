Yeni Şafak
İsrail bağlantılı gemi trafiğine kısıtlama

13:2421/08/2025, Perşembe
G: 21/08/2025, Perşembe
Liman başkanlıkları gemilerden İsrail ile bağlantıları olmadığı ve yük taşımadıklarının beyanını isteyecek.
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı. Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi. Türkiye'deki liman başkanlıkları, İsrail'e giden veya gidebilecek yabancı gemiler için yeni bir uygulama başlatıyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

İsrail'den Türkiye'ye liman ziyaretleri ve Türkiye'den İsrail'e çıkış izni verilmeyecek. Türk bayraklı gemilerin İsrail limanlarına uğraması yasak olacak. Türkiye'den İsrail'e yönelik bir gemi trafiği bulunmuyor; ancak Türkiye'deki limanları ziyaret eden gemilerden, İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

Alınan bilgiye göre, Liman Başkanlığı uygulamayı bugünden itibaren yürürlüğe koyacak.



