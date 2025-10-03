İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda yeni gelişme: 4 İtalyan parlamenter serbest bırakıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, filoda yer alan İtalyan Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, İsrail tarafından serbest bırakıldı.

Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini belirtti. İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğlen saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, filo Akdeniz'de seyir halindeyken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesinde, İtalyan parlamenterlere kötü muamele yapılmamasını ve bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini belirtmişti.