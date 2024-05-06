İstanbul Boğazı'nda arızalan gemi Büyükdere Demirleme Sahası'na çekildi

Trabzon'dan Bandırma'ya giden 'Brabus' isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi İstanbul Boğazı girişinde arıza yaptı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yaklaşık bir saat çift yönlü olarak askıya alındı. Dümeni arıza yapan gemi ise Büyükdere Demirleme Sahası'na çekilerek demirletildi.

Trabzon'dan Bandırma'ya gitmek için hareket eden Kamerun bandıralı 64 metre boyundaki Brabus isimli kargo gemisi saat 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptığı sırada dümen arızası verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-8 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Arıza yapan gemi kurtarma römorkörü tarafından çekilerek Büyükdere Demirleme Sahası'na getirildi.

Kıyı Emniyeti açıklama yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan Brabus isimli 64 metre boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı. Yaklaşık 1 saat sonra yapılan açıklamada ise "Askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak gemi trafiğine açıldı" denildi.







