İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin kimliği Rus yüzücünün DNA testiyle netleşti

22:1621/01/2026, Çarşamba
IHA
Adli Tıp’ta yapılan DNA eşleşmesiyle cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu belirlendi.
Adli Tıp’ta yapılan DNA eşleşmesiyle cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu belirlendi.

İstanbul Boğazı’nda Kuruçeşme açıklarında bulunan cesedin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA incelemesi sonucu Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu belirlendi. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katıldıktan sonra suda kaybolan 30 yaşındaki sporcunun kimliği, ailesinden alınan örneklerle doğrulandı.

İstanbul Boğazı’nda bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na yapılan DNA testiyle Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu tespit edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025’te İstanbul Boğazı’nda 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olabileceği değerlendirilmişti. Adli Tıp Kurumu’nda aileden alınan DNA örneklerinin sonucu çıktı. Kuruçeşme açıklarında bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu belirlendi.



