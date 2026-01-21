İstanbul Boğazı'nda bulunan cesedin kimliği Rus yüzücünün DNA testiyle netleşti

İstanbul Boğazı’nda bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na yapılan DNA testiyle Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu tespit edildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025’te İstanbul Boğazı’nda 37’ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulunmuş, sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olabileceği değerlendirilmişti. Adli Tıp Kurumu’nda aileden alınan DNA örneklerinin sonucu çıktı. Kuruçeşme açıklarında bulunan cesedin Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov’a ait olduğu belirlendi.