İstanbul Gaziosmanpaşa'da halı sahadaki yangın kumaş deposuna sıçradı

Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta fabrikaya ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.

Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın bitişiğinde bulunan ayakkabı deposuna ve iş yerine sıçradı.

Ekiplerin, duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürerken, bir araçta hafif hasar oluştu.

Görgü tanıklarından Resul Ünal, sabah saatlerinde çay molasına çıktıklarında bir arkadaşının uyarmasıyla yangından haberleri olduğunu söyledi.

Ünal, yangın mahalline yakın yerde bulunan ozon tüplerini hızla aldıklarını dile getirerek, "Polis ve itfaiyeden gelen arkadaşlar bizleri buradan uzaklaştırdı. Patlama olasılığına karşı önlem alındı. Yan tarafımızda yanan bölge daha önce halı saha olarak kullanıyordu. Halı sahanın içinde bazı malzemeler ve ayakkabılar yanmış." diye konuştu.