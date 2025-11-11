Yeni Şafak
İstanbul Kapalıçarşı'da 'kara para' aklama operasyonu: 76 gözaltı

12:0311/11/2025, Salı
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklanmasına ilişkin daha önce üç kez yapılan operasyonların ardından yürütülen dördüncü operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı bölgesinde bazı döviz bürolarında 'kara para' aklandığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporları doğrultusunda 'yasa dışı bahis', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edildi.

Raporlara göre, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarıldı. Ayrıca, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu iddia edildi.

76 şüpheli gözaltına alındı

Suç gelirlerinin Kapalıçarşı bölgesinde faaliyet gösteren bazı döviz büroları üzerinden aklanması iddiaları üzerine bugün dördüncü operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek için kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarının sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu düşünülen Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.

31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu

Soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.















