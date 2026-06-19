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İstanbul merkezli "PTT ve HGS dolandırıcılığı" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli "PTT ve HGS dolandırıcılığı" operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

14:2019/06/2026, Cuma
AA
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Açıklamada, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldığı ve 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldığı ve 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, PTT ve HGS kurumsal kimlikleri taklit edilerek oluşturulan sahte internet sitelerinden gönderdikleri kısa mesajlarla dolandırıcılık yaptıkları ve kullandıkları zararlı yazılım altyapısı üzerinden 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GSM verisini ele geçirdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, PTT ve HGS kurumsal kimliklerinin taklit edilmesi suretiyle oluşturulan sahte internet siteleri üzerinden vatandaşlara "HGS borcunuz bulunmaktadır" ve "PTT-Teslim alınmayan kargonuz var" içerikli kısa mesajlar gönderilerek dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yöntemle 47 vatandaşın mağdur edildiği olayla ilgili İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde 2 Ekim 2025'te 10 şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde "Octo" isimli zararlı yazılım altyapısı üzerinden yaklaşık 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GSM verisinin ele geçirildiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda şüphelilerin hesaplarında 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyar lira işlem hacminin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldığı ve 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.


#Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
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