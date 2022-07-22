İstanbul merkezli sekiz ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli gözaltında

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Favori Tuanzebe plase Vestergaard

Kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında stopere öncelik veren Trabzonspor’da Manchester United’dan Axel Tuanzebe ilk sırada yer alıyor. Bir diğer İngiliz takımı olan Leicester City’den Jannik Vestergaard ise bordo-mavililerin alternatifi olarak dikkat çekiyor.