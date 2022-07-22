İstanbul merkezli sekiz ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'nı başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli Ankara, Düzce, Şanlurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli'nde bylock kullandığı ve örgüt talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen 60 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
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Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Uğur Bölükbaşı idaresindeki 31 ASZ 04 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 KP 887 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen Mehmet Ekrem Bilede idaresindeki 20 AGU 078 plakalı otobüs de, Uğur Bölükbaşı idaresindeki 31 ASZ 04 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil içerisinde sıkışan Semih Akbay ve eşi Yıldız Akbay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Akbay çiftini sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Öte yandan 31 ASZ 04 plakalı otomobil sürücüsü Uğur Bölükbaşı ve otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişi daha yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Salihli’deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazaya karışan 64 KP 887 plakalı otomobil sürücüsünün, otomobildeki 2 kişi ile birlikte araçtan çıkıp koşarak kaçtıkları öğrenildi.
Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan otobüs ve otomobillerin yoldan kaldırılması ile trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Manisa’da faciaya ramak kaldı Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Manisa’da faciaya ramak kaldı Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Manisa’da faciaya ramak kaldı Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Manisa’da faciaya ramak kaldı Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Manisa’da faciaya ramak kaldı Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Manisa’da faciaya ramak kaldı Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Manisa’da faciaya ramak kaldı Otobüs ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Manisa’da faciaya ramak kaldı: Kaza sonrası araçtan kendilerini atıp kaçtılar
Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yeri adeta savaş alanına dönerken, kazaya karışan bir otomobilin sürücüsü ve yolcuları olay yerinden kaçtı.
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı.
3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.
A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.