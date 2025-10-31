İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonu: 13 zanlı tutuklandı

Soruşturma kapsamında, elde edilen deliller, alınan beyanlar ve teşhis işlemleri neticesinde 2015'te Sultangazi'de BEDAŞ araçlarını yakma, sayaç okuma cihazlarını kırma, Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi'nde güvenlik kameralarının direklerinin kırılması ve ateş edilmesi gibi faili meçhul olayları aydınlatıldı.