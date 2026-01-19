Yeni Şafak
İstanbul Valiliği: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

08:5519/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
İstanbul Valiliği, kar yağışının yoğunlaşması ve hava koşullarının trafik güvenliğini riske atması nedeniyle kuryeler ve ağır taşıtlar için yasak getirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. İstanbul Valiliği de kar yağışı nedeniyle bir takım önlemler aldı. Valilikten yapılan açıklamada, " İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.



#kurye
#kar
#valilik
