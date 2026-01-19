İstanbul Valiliği: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. İstanbul Valiliği de kar yağışı nedeniyle bir takım önlemler aldı. Valilikten yapılan açıklamada, " İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.