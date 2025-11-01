Yeni Şafak
İstanbul'da korku dolu gece: Dört katlı bina tahliye edildi

23:291/11/2025, Cumartesi
DHA
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.
İstanbul Kartal'da 17 dairenin bulunduğu dört katlı bina, kolonlarında çatlaklar meydana gelmesi nedeniyle tahliye edildi. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İstanbul'un Kartal ilçesinde 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilip mühürlendi.

Olay, Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 dairenin bulunduğu 4 katlı bir binanın kolonlarındaki çatlakları fark eden bina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları tahliye etti. Yapılan incelemenin ardından bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sokağa şerit çekerek kullanıma kapattı.



#İstanbul
#Kartal
#Kolon
#Çatlak
#Tahliye
