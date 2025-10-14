İstanbul’da kuyumcuyu soyup 700 bin dolar 437 bin lira çalmışlardı: 130 bin dolar Sakarya'da ele geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adapazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda; E.G. (42), Y.A.T. (24) ve B.T. (26) isimli şahısların kaldığı 1 adres ile 1 aracın bagaj kısmında yapılan aramalarda 20 gram esrar maddesi ve 130 bin Dolar ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, ele geçirilen dolarların E.Ç. (43) isimli şahıs tarafından 4 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde çalıştığı kuyumcudan çalınan paranın bir kısmı olduğu tespit edildi.