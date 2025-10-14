Yeni Şafak
İstanbul’da kuyumcuyu soyup 700 bin dolar 437 bin lira çalmışlardı: 130 bin dolar Sakarya'da ele geçirildi

10:2314/10/2025, Salı
Olayla ilgili toplam 4 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatılırken, 130 bin dolara el konuldu.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir kuyumcudan çalınan paranın bir kısmı Sakarya’da bulundu. Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 130 bin dolar ve esrar maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adapazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda; E.G. (42), Y.A.T. (24) ve B.T. (26) isimli şahısların kaldığı 1 adres ile 1 aracın bagaj kısmında yapılan aramalarda 20 gram esrar maddesi ve 130 bin Dolar ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, ele geçirilen dolarların E.Ç. (43) isimli şahıs tarafından 4 Ekim 2025 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde çalıştığı kuyumcudan çalınan paranın bir kısmı olduğu tespit edildi.


Aynı olayda toplam 699 bin 366 dolar, 437 bin 758 TL ve 806 euronun çalındığı, paraların F.A. (22) isimli şahsa teslim edilerek Sakarya’ya getirildiği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde F.A. isimli şahıs İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili toplam 4 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatılırken, 130 bin dolara el konuldu.







