İstanbul'da laf atma kavgası kanlı bitti: İki aile birbirine girdi

Feci olay, dün Saadetdere Mahallesi 96. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında gerginlik bulunan iki aile arasında laf atma konusunda tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden taraflar çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.