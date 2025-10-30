Yeni Şafak
İstanbul'da laf atma kavgası kanlı bitti: İki aile birbirine girdi

10:4330/10/2025, Perşembe
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki aile arasında laf atma nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta iki aile arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

Feci olay, dün Saadetdere Mahallesi 96. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre önceden aralarında gerginlik bulunan iki aile arasında laf atma konusunda tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga eden taraflar çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#İstanbul
#kavga
#Esenyurt
