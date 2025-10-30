Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay: 26 yıllık evliliği doğal gaz bitirdi!

Diyarbakır'da gerçekleşen bir boşanma davasının gerekçesi, duyanları şaşkına çevirdi. 26 yıldır evli olan iki çocuk annesi kadın, eşinin "evden çıkarken doğal gazı kapatması" ve çocuklarına maddi destek vermemesi nedeniyle soluğu mahkemede aldı.





Üniversite çağına gelen çocuklarıyla ilgilenmeyen, hiçbir maddi manevi destekte bulunmayan eşin "doğal gazı kapattırması" kadın için bardağı taşıran son damla oldu.





TAZMİNAT DA ÖDEYECEK





Sistematik psikolojik baskı ve mağduriyet yaşadığını dile getiren kadın, boşanma davası açtı. Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi’nde görülen ve 4 yıl boyunca süregelen dava sonuçlandı.





Tanık ve çocuk beyanlarını dikkate alan mahkeme kadını haklı bularak 75 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti.











