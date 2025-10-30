Yeni Şafak
Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay: 26 yıllık evliliği doğal gaz bitirdi!

10:2230/10/2025, الخميس
Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi’nde görülen ve 4 yıl boyunca süregelen dava sonuçlandı.
Mahkeme, evi terk eden kocasının giderken doğal gazı kapattırması ve çocuklarına maddi destek vermemesi nedeniyle boşanma davası açan kadını haklı buldu.

Diyarbakır'da gerçekleşen bir boşanma davasının gerekçesi, duyanları şaşkına çevirdi. 26 yıldır evli olan iki çocuk annesi kadın, eşinin "evden çıkarken doğal gazı kapatması" ve çocuklarına maddi destek vermemesi nedeniyle soluğu mahkemede aldı.


Üniversite çağına gelen çocuklarıyla ilgilenmeyen, hiçbir maddi manevi destekte bulunmayan eşin "doğal gazı kapattırması" kadın için bardağı taşıran son damla oldu.


TAZMİNAT DA ÖDEYECEK

Sistematik psikolojik baskı ve mağduriyet yaşadığını dile getiren kadın, boşanma davası açtı. Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi’nde görülen ve 4 yıl boyunca süregelen dava sonuçlandı.


Tanık ve çocuk beyanlarını dikkate alan mahkeme kadını haklı bularak 75 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat ile tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmetti.




#evlilik
#diyarbakır
#boşanma
