İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Binlerce hap kilolarca ham madde ele geçirildi

Zeytinburnu ve Sarıyer'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 847 bin 600 uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere Zeytinburnu ve Sarıyer'de operasyon düzenlendi.
Buna göre, Zeytinburnu ve Sarıyer’de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 847 bin 600 uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin uyuşturucu hap üretilebilecek, 290 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonların sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.
Son 3 günde İstanbul ve Konya’da yakaladığımız uyuşturucu hap miktarı yaklaşık 2 milyon 350 bin oldu.