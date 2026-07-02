Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'daki cinayetin firari 2 zanlısı Kapıkule'de yakalandı

İstanbul'daki cinayetin firari 2 zanlısı Kapıkule'de yakalandı

13:262/07/2026, Perşembe
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Gözaltına alınan V.S. ve H.B, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.
Gözaltına alınan V.S. ve H.B, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işlenen cinayetin firari 2 zanlısı, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ş.M.K’nin öldürülmesine ilişkin aranan V.S. ile H.B, yurt dışına kaçmak amacıyla bir tırın dorsesine gizlenerek Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Sınır kapısındaki kontroller sırasında dorseden inerek koşmaya başlayan şüpheliler, Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin kimlik ve güvenlik sorgusunda, "kasten öldürme" suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan V.S. ve H.B, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.


#cinayet
#firari zanlılar
#Gümrük muhafaza ekipleri
#Kapıkule Sınır Kapısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarasa ısırırsa ne olur, öldürür mü?