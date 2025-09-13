İstavrit geldi hamsi yolda

Sezonun başlamasının ardından denize açılan Karadenizli balıkçılar, henüz palamut avında istedikleri verimi alamasa da tezgahlarında ağırlıklı olarak istavrit satıyor. 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar geçen sürede istavrit, mezgit ve hamsi ile limanlara dönüyor. Tezgahlarda kilogramı 100 ila 150 liradan satışa sunulan istavrite vatandaşlar ilgi gösteriyor.

VATANDAŞ TAZE BALIĞI ÖZLEMİŞ

Ordu'nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, av sezonuna güzel bir başlangıç yaptıklarını, palamudun az, istavritin ise bol avlandığını söyledi. Son birkaç gündür hamsi avının da yapıldığını ifade eden Arslantürk, "Bu sezon hamsiden yana da yüzümüz gülecek. Şimdiden bunun emarelerini görmeye başladık. Deniz suyunun soğumasıyla istavritin yanı sıra bol miktarda hamsinin avlanmasını bekliyoruz" dedi. Arslantürk, vatandaşların balıklara ilgisinin olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız av yasağının olduğu dönemde taze balık tüketmeyi özlemişler. Özellikle istavrite olan ilgi oldukça memnuniyet verici. Bunun yanı sıra vatandaş mezgit ve hamsiye rağbet gösteriyor" diye konuştu.

Balıkçı Emrah Kılıç ise palamuttan yana avın az olduğuna değinerek, "Palamut çıkmamasına rağmen tezgahlar birçok balık çeşidi ile şenlendi. Vatandaşlarımız birçok balık çeşidine rahatlıkla ulaşabiliyor" dedi. Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise sezonun istavrit avıyla başladığını söyledi. Deniz suyunun soğumasıyla palamut avlamayı beklediklerini dile getiren Arslan, şunları söyledi: "Karadeniz'in tamamında palamut avlanması gibi bir beklentimiz yok. Karadeniz'in doğusunda ya da batısında bu avcılık olacaktır. Ekim ve kasım aylarında havaların serinlemesi, suların soğumasıyla biraz daha denizlerimizde kıpırdanma olacaktır."

HAMSİ ŞENLİĞİ YAŞAYACAĞIZ

Karadeniz'in bereketli sularına ağlarını atan Trabzonlu balıkçılar, limanlara ağırlıklı istavrit ve mezgitle dönüyor. Geçen yılın aynı döneminde yaşanan palamut bolluğunu bu sezon bulamayan balıkçılar, istavritin kilogramını 100 ila 150 liradan satışa sunuyor. Rize Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Barış Zaman da bu yıl için denizdeki belirtilerden adeta "hamsi şenliği" beklediklerini vurguladı. Zaman, "Geçen sene palamut nedeniyle halkımız hamsiye özlem duydu. Fiyatı da biraz yüksekti. Bu sene hamsi vatandaşımızın yüzünü güldürecek, tabii balıkçılarımızın da" ifadelerini kullandı.







