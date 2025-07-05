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İtfaiyeden gece yarısı kedi kurtarma operasyonu

İtfaiyeden gece yarısı kedi kurtarma operasyonu

09:505/07/2025, Cumartesi
IHA
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Şanlıurfa Karaköprü
Şanlıurfa Karaköprü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir parkın ahşap kapı girişine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da itfaiye gece yarısı kedi kurtarma operasyonu yaptı. Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi'nde bulunan Yaşam Parkı'nda yaşandı.


İtfaiyeden gece yarısı kedi kurtarma operasyonu


Ahşap kapı girişine sıkışan yavru bir kediyi fark eden çocuklar, durumu ailelerine bildirdi.Ailelerin ihbarı üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine yönlendirildi. Ekipler, çalışma sonucunda yavru kediyi bulunduğu yerden zarar görmeden çıkardı.


Sağlık durumu iyi olan kedi, kurtarma sonrası doğal yaşam alanına bırakıldı.



#kedi
#Şanlıurfa
#itfaiye
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