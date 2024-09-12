İtirafçı olmak isteyene “Anneni öldürürüm” tehdidi

Ankara’da 18’i tutuklu, 61 sanığın yargılandığı 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü davasında bu hafta ikinci celsesi görülen yargılamaya dün devam edildi. Ayhan Bora Kaplan çetesinin yargılandığı davada suç örgütü yöneticilerinden Fethi Koyuncu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmişti. Tanık koruma kanunu kapsamında ifade vermek istediği öğrenilen Koyuncu’nun çete lideri Kaplan tarafından pazartesi günkü celsede tehdit edildiği öğrenildi. Koyuncu’ya yönelik Kaplan’ın, “Anneni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. Mahkeme başkanı olayın ardından tutanak tuttu.

ÇETE ÇÖZÜLÜYOR

Koyuncu’nun mahkemeye sunduğu dilekçesinde “Sayın heyet, mahkeme süresinde geçerli tedirginliklerim nedeniyle dile getiremedim. Canlı olarak görgü tanığı olduğum üç güvenlik yaralama olayını etkin pişmanlık yasasından faydalanarak anlatmak istiyorum” şeklinde talepte bulundu. Koyuncu ayrıca, “Dosya kapsamındaki diğer suçlar ne kadar aydınlanırsa, dahlim olmadığı o kadar ortaya çıkar diye düşündüm. Yan koğuşumda yatan, eski tarihlerden de tanıdığım A.K. isimli arkadaşımı etkin pişmanlıktan faydalanmasına ikna ettim. O da Mahfuz Tatar ve Erkan Doğan olayının canlı tanığı. Semih Arslan olayının da kısmen bilgi sahibi” dediği belirlendi.

DİŞLERİNİ SÖKMEDİM

Tutuklu sanıklardan Barış Kurt, daha önceki savunmalarını tekrarladı. Kurt, müşteki Erkan Doğan’ı kaçırtıp dişlerini söktürdüğü iddiasının gerçek dışı olduğunu, Doğan’ın yalan söylediğini iddia ederek, “Verdiği beyanlar birbirini tutmuyor. Uyuşturucu kullanıyordu, ne söylediğini bilmiyor. Ben hiç uyuşturucu kullanmadım, size hiç yalan konuşmadım” dedi. Kurt, Erkan Doğan’ın kaçırıldığını iddia ettiği tarihte tutulan tutanaklarda imzası olan polislerin 2023’te savcıya verdiği ifadelerin, geçmişteki tutanaklardan farklı olduğunu, ancak mahkemede tanık olarak dinlendiklerinde doğruları söylediklerini, bu çelişkiye ise soruşturmayı yürüten polislerin yol açtığını ileri sürdü.







