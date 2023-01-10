İYİ Parti'de FETÖ hayranlığı devam ediyor: Ankara il başkan adayının 15 Temmuz tweetleri ortaya çıktı İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 15 Temmuz gecesi FETÖ'yü sert bir dille eleştirmekten çekindiğini itiraf etmesinin ardından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın, "Ankara il başkan adayımız" diye tanıttığı Serdar Tunç'un 15 Temmuz gecesi attığı tweetler ortaya çıktı. FETÖ'cülere destek veren Serdar Tunç sokağa çıkanlara küfür etti.

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