İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü MLKP'ye operasyon: 17 zanlı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MLKP ile bağlantılı Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) yapılanmaları bünyesinde İzmir'de eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve ESP İzmir il binasında yapılan aramalarda yasaklama kararı bulunan çok sayıda kitap ve dergi ile cep telefonu, hard disk ve laptop ele geçirildi.