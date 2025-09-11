Yeni Şafak
İzmir'de 11 şüpheli sorguda

İzmir'de 11 şüpheli sorguda

11/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Saldırganın DEAŞ bağlantısı araştırılıyor.
İzmir Balçova’da 2 polisi şehit eden ve yaralı yakalanan saldırgan E.B.’nin tedavisi sürüyor. E.B.’nin anne ve babasının da aralarında bulunduğu diğer 11 şüphelinin ise sorguları devam ediyor.

Polis merkezine ateş açıp girdiği çatışmada 2 polisi şehit eden saldırganın tedavisi sürüyor. İzmir Balçova’da 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın’ın şehit olduğu, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 27 şüpheliden, yaşları 18’den küçük olan 16’sının İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemi gerçekleştiren E.B.’yi sosyal medyada takip eden 16 gencin “eğitim tedbiri”, “danışmanlık tedbiri” ve “sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri” uygulanmak suretiyle serbest bırakıldığını açıkladı. Yaralı yakalanan 16 yaşındaki polis katili E.B. hâlâ hastanede tedavi altında. Anne ve babasının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ise Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguda. E.B.’nin DEAŞ bağlantısı araştırılıyor.


