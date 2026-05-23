İzmir'de 33 kedi ölümüne ilişkin soruşturma: Gözaltına alınan veteriner serbest bırakıldı

21:4023/05/2026, Cumartesi
İzmir'de kedi ölümleriyle ilgili gözaltına alınan veteriner hekim serbest bırakıldı

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önüne 33 ölü kedinin bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, caddedeki çöp konteynerleri önüne yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, ifadesinde, ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini, ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söylediği öğrenilmişti.



