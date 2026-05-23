İzmir'de 33 kedi ölümüne ilişkin soruşturma: Gözaltına alınan veteriner serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, caddedeki çöp konteynerleri önüne yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, ifadesinde, ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini, ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söylediği öğrenilmişti.