İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 11'i çocuk 56 kişi yakalandı

Esenyurt'ta gece saatlerinde 2 motorcu tarafından sokak ortasında evlere ve arabalara ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki 2 otomobile ve bir daireye mermi isabet etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.