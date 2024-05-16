|
Gündem

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 11'i çocuk 56 kişi yakalandı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesinde 11'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

07:13 - 16/05/2024 Perşembe
AA
Lastik bottaki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
Lastik bottaki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.


Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Çolak Burnu Koyu'nda ise düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, karadaki 10'u çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.




#İzmir
#Urla
#Çeşme
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ: Aile destek ödemesi ne zaman bitecek, uzatılacak mı?