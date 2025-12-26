Yeni Şafak
İzmir’de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

10:5126/12/2025, Cuma
IHA
Firari FETÖ'cüleri arama çalışmaları sürüyor.
Firari FETÖ'cüleri arama çalışmaları sürüyor.

İzmir’de Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 17 şüpheliye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan ve firari olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.



#İzmir
#FETÖ
#emniyet
