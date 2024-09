İzmir’de kirlilik uydudan haritalandı

"Evet İsyan", "Erbain", "Bir Yusuf Masalı", "Of Not Being a Jew" ve "Şiir Okuma Kılavuzu"nun da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan, İstiklal Marşı Derneği Kurucu Genel Başkanı, şair, yazar ve fikir adamı İsmet Özel 80. yaşını kutluyor.