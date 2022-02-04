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İZMİR

İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ tartışması kanlı bitti

İzmir'in Buca ilçesinde, evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurduğu öne sürülen Hasan Erdoğan (25), kendisini uyaran A.D. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Haber Merkezi DHA
İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ tartışması kanlı bitti
Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

Olay, gece saatlerinde Ufuk Mahallesi 913/1 sokakta meydana geldi.

Hasan Erdoğan, iddiaya göre evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurmaya başladı. O sırada mahallede bulunan bazı kişiler, Erdoğan'a bağırmaması yönünde uyarıda bulundu.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hasan Erdoğan göğsünden bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hasan Erdoğan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Erdoğan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan olay yerinde gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden A.D. isimli şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Herkesi hayrete düşüren ölüm: Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybetti
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Olay saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, 468'inci Sokak üzerine bulunan ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalıştı.
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Giysi kumbarasının kapağından içeri girmeye çalışan Tamazov'un başı içeride bulunan mekanizmaya sıkıştı. Çabalarına rağmen kurtulamayan Tamazov, giysi kumbarasının üzerinde asılı kaldı.
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BAŞI KUMBARADA SIKIŞINCA ASILI KALDI<br>Sokaktan geçen vatandaşlar, baş kısmı giysi kumbarasının içerisinde bulunan bir kişiyi hareketsiz şekilde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İtfaiye görevlileri tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirlendi.
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Bedeninin üst kısmının giysi kumbarasını sıkışması sonucu havasızlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Tamazov'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Öte yandan Tamazov'un, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. <br>
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Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak öldü
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Herkesi hayrete düşüren ölüm: Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybetti
Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalışan Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov (30), başının içerideki mekanizmaya sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Tamazov'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yürüdüğü kaldırım çökünce kendini yerin 2 metre altında buldu
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Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak’ta meydana geldi.
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Evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukurun içerisine düştü.
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Dağdeviren’in bağrışlarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yeniden oluşabilecek bir çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti.
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Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla içerideki toprağı kazdı.
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Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti.
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Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Belediye ekipleri çukuru kapatmak için çalışma başlattı.
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Olayı anlatan Aydın Karataş, “Arkadaş buradan giderken kaldırım çöktü. İçine düştü. Bizde itfaiye görünce aşağı indik. Geldik buraya arkadaşın ayağının yarısına kadar içeri girmiş” dedi.
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Yürüdüğü kaldırım çökünce kendini yerin 2 metre altında buldu
Elazığ'da Sait Dağdeviren, evine giderken kaldırımın çökmesi sonucu oluşan 2 metrelik çukurun içine düştü. Neye uğradığına şaşıran ve kendini bir anda yer altında bulan Dağdeviren, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik özverili çalışması sonrasında kurtarıldı.


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