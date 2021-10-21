Gündem İzmirde terör operasyonu HDPli ilçe başkanları da gözaltında
İZMİR

İzmir'de terör operasyonu: HDP'li ilçe başkanları da gözaltında

İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ile Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde terör operasyonu: HDPli ilçe başkanları da gözaltında
Sabah saatlerinde 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı
OYNAT 00:44
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı
İzmir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen, HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.
Öte yandan, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 zanlının da arandığı bildirildi.

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