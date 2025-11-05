Yeni Şafak
İzmir'de yol tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İzmir’de yol tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

17:035/11/2025, mercredi
AA
İzmir’de yol tartışması
İzmir'de yol tartışması

İzmir'in Konak ilçesinde sürücüler arasında yol verme tartışmasında bir kişi tabancayla yaralandı.

Ahmet Cinoğlu'nun (34) kullandığı 06 BHY 474 plakalı Türk Kızılay'a ait hafif ticari araç, Faik Paşa Mahallesi'ndeki sokakta M.A. (28) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobille karşılaştı.

İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A. tabancayla Cinoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.




#İzmir
#silahlı kavga
#yaralı
