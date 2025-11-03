Yeni Şafak
Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

17:593/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İktidardaki 23. yılımızı geride bıraktık. Bugün de aynı heyecanı aynı gururu taşıyoruz.

Milletimize hizmet sevdamız ilk günkü gibi.

Özgür Özel, kapı kapı gezip Türkiye'yi yurt dışında şikayet ediyor. Kendisine bir şans vermiştik. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi.

Yüzyılın konut projesini başlattık. Konut projesi başvuruları 10 Kasım'da başlıyor. İlk teslimat Mart 2027'de olacak.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
