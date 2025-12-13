Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kaçak tekne operasyonu: 15 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz

Kaçak tekne operasyonu: 15 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz

00:3713/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
El konulan tekneler yediemin otoparkına çekildi.
El konulan tekneler yediemin otoparkına çekildi.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda kaçak yollarda sokulduğu belirlenen deniz küreği teknelerinin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda deniz küreği tekneleri, Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir kürek ve su sporlarının kıyı alanında tespit edildi. Harekete geçen ekipler, incelemelerin ardından bölgeye gelerek iki tekneye el koydu. Olayla ilgili konuşan Derince Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Reyhan Güzelgün Yılmaz, 15 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını söyledi.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, izini sürdükleri kaçak deniz küreği teknelerine Kocaeli’nin Derince ilçesinde ulaştı. Kulübe yapılan baskında iki tekneye el konuldu, bir tekne de aranıyor. Teknelerin bulunduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekneler yediemin otoparkına çekildi

İddiaya göre, Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda kaçak yollarda sokulduğu belirlenen deniz küreği teknelerinin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda deniz küreği tekneleri, Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir kürek ve su sporlarının kıyı alanında tespit edildi. Harekete geçen ekipler, incelemelerin ardından bölgeye gelerek iki tekneye el koydu. Tekneler yediemin otoparkına çekilirken, yaşananlar ise güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Öte yandan, diğer teknelerin akıbetinin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"15 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz"

Olayla ilgili konuşan Derince Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Reyhan Güzelgün Yılmaz, "Edirne’den gelen polis ekipleri bizi aradı. Kulüp içinde arama yapacaklarını belirttiler. Konuyla ilgili bir bilgi aldık. Kulübümüze, Derince Belediyesi tarafından yerleştirilen kürek kulübünün kaçakçılıkla bir işleri olmuş. Ekipler geldi, tutanaklarını tuttu, işlemlerini yaptılar ve teknelerini alıp götürdüler. Biz yelken kulübü olarak burada ilk defa böyle bir olayı yaşıyoruz. 15 yıldır buradayız ve bu tarz olayların olabileceğini daha önce yetkili mercilere, Derince Belediyesi’ne, diğer birimlere defalarca anlatmaya çalışmıştık. Şimdi olay resmi şekilde açığa çıkarıldı. Bundan sonraki süreci biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.



#Kocaeli
#Kaçak
#Tekne
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılbaşı resmi tatil takvimi