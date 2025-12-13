Kaçak tekne operasyonu: 15 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşıyoruz

İddiaya göre, Kaçakçılık ve Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda kaçak yollarda sokulduğu belirlenen deniz küreği teknelerinin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda deniz küreği tekneleri, Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir kürek ve su sporlarının kıyı alanında tespit edildi. Harekete geçen ekipler, incelemelerin ardından bölgeye gelerek iki tekneye el koydu. Tekneler yediemin otoparkına çekilirken, yaşananlar ise güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Olayla ilgili konuşan Derince Yelken Kulübü Başkan Yardımcısı Reyhan Güzelgün Yılmaz, "Edirne’den gelen polis ekipleri bizi aradı. Kulüp içinde arama yapacaklarını belirttiler. Konuyla ilgili bir bilgi aldık. Kulübümüze, Derince Belediyesi tarafından yerleştirilen kürek kulübünün kaçakçılıkla bir işleri olmuş. Ekipler geldi, tutanaklarını tuttu, işlemlerini yaptılar ve teknelerini alıp götürdüler. Biz yelken kulübü olarak burada ilk defa böyle bir olayı yaşıyoruz. 15 yıldır buradayız ve bu tarz olayların olabileceğini daha önce yetkili mercilere, Derince Belediyesi’ne, diğer birimlere defalarca anlatmaya çalışmıştık. Şimdi olay resmi şekilde açığa çıkarıldı. Bundan sonraki süreci biz de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.