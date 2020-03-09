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DİYARBAKIR

Kadınlar Günü’nde en güzel hediye

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sevindirici bir haber aldı. Haşim Açar ve Tekoşin Açar, PKK’dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanı Soylu aileleri arayarak müjdeyi verdi. Nöbette evladına kavuşan aile sayısı da böylece 13’e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP binası önündeki nöbet vesilesiyle 2 çocuğun daha kurtulduğu açıklandı.
HDP binası önündeki nöbet vesilesiyle 2 çocuğun daha kurtulduğu açıklandı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminde 188. gün mutlu bir gelişmeyle noktalandı.

Güvenlik güçlerinin bir süredir ikna çalışması yürüttüğü PKK'lılardan ikisi, Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna gelerek teslim oldu. İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren ve güvenlik güçlerine sığınan Haşim Açar ile Tekoşin Açar'ın ailesinin Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutanların arasında olduğunu bildirdi.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak ve Şanlıurfa il jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucunda teslim olan 'Cudi Botan' kod adlı Haşim Açar ve 'Rojda Tekoşin' kod adlı Tekoşin Açar'ın ailesi Diyarbakır'da evlat nöbeti tutanların arasında bulunuyor. Böylelikle, devam eden evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısı 13'e, bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51'e ulaştı.

Kızım teslim ol

Esmer Koç

Diyarbakır’daki oturma eylemine Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden katılan anne Esmer Koç, kızı Zübeyde’nin 2013 yılında HDP’lilerce kaçırıldığını söyledi. “Kızım PKK’ya satıldı. 7 yıldır aramadığım, sormadığım yer kalmadı” diyen Koç, “Kızım, sen beni görüyorsan, duyuyorsan askerimize, devletimize teslim ol. Onlar seni kandırdı, sattı. O zalimlerin elinden kaç gel. Ben Diyarbakır’dayım, seni almadan gitmeyeceğim” dedi. Adana’nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen anne Kamile Küçükdağ ise oturma eylemini oğlu gelene kadar devam ettireceğini belirtti. Oğlunun kaçırıldıktan 3 ay sonra telefonla aradığını, teslim olmak istediğini söylediğini aktaran Küçükdağ, “Oradakiler kendileri vurup öldürüyor, sonra ‘asker vurdu’ diyorlar. Asker kesinlikle vurmaz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel. Askerimize, devletimize teslim ol. 5 yıldır gecemiz gündüzümüz bir oldu, artık akacak gözyaşımız kalmadı” şeklinde feryat etti.


Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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