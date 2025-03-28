Kağıthane'de park yeri kavgası kamerada: Araçtan inip tekme tokat saldırdı

Kağıthane'de akşam saatlerinde komşu 2 kişi arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma devam ettiği sırada hafif ticari araçla olay yerine gelen 2 kişi karşı tarafta tekme tokat saldırdı. Diğer tarafın da karşılık vermesi üzerine kavga çıktı. Çığlıkların yükseldiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Yine Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda ise, motosiklet sürücüsüyle, otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü, kapısını açtığı aracın sürücüsüne saldırdı. Şişli Mecidiyeköy'de dün yaşanan bir diğer olayda ise motokurye trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobil sürücüsüne saldırdı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.