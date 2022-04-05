Kahramankazan Belediyesi'nden yeni hizmet: İhtiyaç sahiplerine ücretsiz süpermarket

Kahramankazan Belediyesi, sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar için yeni bir proje geliştirdi. Belediye bu kapsamda ilçede Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi uygulamasını başlattı. Proje kapsamında, Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce tespit edilen ilçedeki ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlara, Kahraman Kart verilecek. İhtiyaç sahipleri böylece, ihtiyaç duydukları ürünleri Kahraman Kart’larıyla, ücretsiz olarak Sosyal Destek Merkezi’nden istedikleri zaman temin edebilecek.

GENİŞ YELPAZEDE ÜRÜN GRUBU

Faaliyete başlayan Sosyal Destek Merkezi, bir süpermarket şeklinde tasarlandı. Merkez, içerisinde gıda ürünlerinden temel ihtiyaç maddelerine, kişisel temizlik ürünlerinden kırtasiyeye, giysi ve ayakkabıdan oyuncağa kadar çok geniş bir yelpazedeki ürün grubu yer alıyor. Merkeze gelen ihtiyaç sahibi aile ve vatandaşlar, buradan istedikleri ya da ihtiyaç duydukları ürünlere ulaşabilecek. Vatandaşların bu ürünleri alabilmeleri için kendilerine verilen Kahraman Kart’a puanlar yüklenecek. İhtiyaç sahipleri de bu puanları kullanarak istedikleri ürünleri buradan ücretsiz şekilde alabilecek. Kahraman Kart ve Sosyal Destek Merkezi projesi kapsamında ilk etapta yaklaşık 2 bin vatandaşın faydalanması hesaplanıyor. Bu sayı gelen talep ve ihtiyaçlara göre daha da artabilecek.

‘YARALARA MERHEM OLACAK’

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sosyal Destek Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, işleyişe ilişkin bilgi aldı. Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Oğuz, “Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. İhtiyaç sahipleri aile ve vatandaşlarımız için ise ayrıca bir hassasiyet gösteriyoruz. Kendilerine yaptığımız sosyal yardımlarımızı artık Sosyal Destek Merkezi’miz ile daha hızlı ve konforlu şekilde koordine edeceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin, vatandaşlarımızın yarasına merhem olmak üzere başlattığımız bu çalışma, inşallah kartopu gibi büyüyecek. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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