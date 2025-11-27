Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

19:2127/11/2025, Perşembe
Amcasını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta amca ve yeğen arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu İ.E, amcası N.E.'yi silahla yaraladı. Şüpheli yeğen olay yerinde gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta amcasını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi'nde N.E. ile yeğeni İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.E, amcası N.E'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan N.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Şüpheli İ.E. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.



#Dulkadiroğlu İlçesi
#Kahramanmaraş
#Silah
