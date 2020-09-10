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Gündem Kahramanmaraştaki Dünyanın en saçma binasına talip çıktı
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'taki 'Dünyanın en saçma binası'na talip çıktı

Kahramanmaraş'ta bulunan ve Google'dan 'Dünyanın en saçma binası' olarak aratıldığında ilk sırada yer alan bina Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına karar verilmişti. 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'ne Kahramanmaraşlı bir iş insanından teklif geldi. Binaya 30 milyon lira vermeye hazır olduğunu ifade eden Mustafa Gök, "Şehrin depreme dayanıklı en sağlam binasını yıkmak yerine gerekli tadilâtlarla bir marka yapıp şehrimize kazandırmalıyız. İhale ile satılması durumunda binaya 30 milyon lira ile talibim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kahramanmaraş'taki Google'den 'Dünyanın en saçma binası' olarak aratıldığında ilk sırada çıkan bina.
Kahramanmaraş'taki Google'den 'Dünyanın en saçma binası' olarak aratıldığında ilk sırada çıkan bina.

Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdığı Özel İdare İş Merkezi, görselliği nedeniyle internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada yer alıyor. Vatandaşların hem buluşma noktası hem de birine adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan Özel İdare İş Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacak.

Kahramanmaraş'taki Google'den 'Dünyanın en saçma binası' olarak aratıldığında ilk sırada çıkan bina.
  • Müteahhitlik yapan iş insanı Mustafa Gök, yıkım kararıyla birlikte Türkiye'nin gündemine gelen binanın, bir marka olarak şehre kazandırılması gerektiğini söyledi.

1994 yılında yapılan Özel İdare İş Merkezi'nin saçma olarak nitelendirilmesinin nedeninin görsellikle alakalı olduğunu belirten Gök, "İnşaat teknolojisi gelişmiş durumda ve görselliği değiştirilebilir. Şehrin merkezinde 2 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, şehrimizin fore kazık ile yapılmış ilk, en sağlam binasından biri. Bu binanın yıkılması ülke ekonomisi açısından da şehrimiz açısından da büyük bir kayıp. Bizim de bu kayba gönlümüz razı olmadığı için satılırsa talip olacağımızı gündeme getirdik. Şu an bu binaya 30 milyon lira vermeye hazırım. Bu binanın içerisinde tadilatlar yaparak, şehrimize bir marka kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. O bina ihale ile satılması durumunda 30 milyon liradan çok daha fazla eder ve ihale anında 30 milyonun üzerine de çıkartırız. Yeter ki yıkılmasın, tadilata izin verilsin" diye konuştu.

Müteahhitlik yapan iş insanı Mustafa Gök.

'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor
FOTOĞRAF 9
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1994 yılında şehrin merkezindeki Trabzon Bulvarı'nda, Kahramanmaraş Valiliğinin yanına yapılan Özel İdare İş Merkezi, kısa sürede kentin simgesi oldu. Şehrin birçok noktasından görülen, merkezde insanların adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' dedikleri iş merkezi, özellikle mimari yapısıyla dikkat çekiyor.
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Zaman zaman intihar girişimlerinin de yaşandığı binanın ön cephesinin büyük bir bölümü boş ve direklerden oluşuyor. Mimari yapısı nedeniyle dünyaca ünlü arama motoru Google 'Dünyanın en saçma binası' yazıp görsellerden arama yapılınca Kahramanmaraş Özel İdare İş Merkezi'nin fotoğrafları çıkıyor.
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BAKAN KURUM DA DESTEK VERDİ Onikişubat ve Dulkadiroğlu kaymakamlıklarının yanı sıra birçok iş yerinin de bulunduğu bina, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın bir zamanda yıkılacak ve yerine şehir meydanı yapılacak.
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 22 Kasım 2019'da kente yaptığı ziyarette gündeme getirmiş, Kurum'a projesini anlatmıştı.
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Bakan Kurum'un da destek vermesiyle Hayrettin Güngör, şehir meydanı projesini hızlandırdı ve son olarak Onikişubat Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi'nin meclis toplantılarında şehir meydanı projesi hakkında bilgi verdi.
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'KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ' Güngör, projeyi en kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydederek, Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz diye konuştu.
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'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor
Google'da 'dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan yapılardan olan Kahramanmaraş'taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi yıkılacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, binanın yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi.

'BİNANIN YIKILMASI ŞEHRİMİZ İÇİN BÜYÜK KAYIP OLUR'

Binanın boş olan bölümlerinin çelik konstrüksiyon ile kapatılabileceğini kaydeden Mustafa Gök, "Kafamızda çeşitli düşünceler var, şehrimize bir marka kazandırma amaçlı bir otel konsepti düşünüyoruz. Üstü restoran altında dükkanları, fitness salonları, düğün salonu olan komple bir tesis olarak düşünüyoruz. Çünkü binamızın altında 3 kat otoparkı var. Buraya yapacağınız yeni bir binanın şehrin trafiğine ekstra bir yük getirmemesi gerek. Binanın içerisindeki otopark kendi yükünü hafifletecek. Ondan dolayı binanın yıkılması bence şehrimiz için büyük bir kayıp olur" dedi.

Kahramanmaraş'taki Google'den 'Dünyanın en saçma binası' olarak aratıldığında ilk sırada çıkan bina.

'DEPREME DAYANIKLI BİNAYI YIKMAK MANTIKLI DEĞİL'

Binanın her ne kadar 26 yıl önce yapılmış olsa da depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini kaydeden Mustafa Gök, şöyle devam etti:

"Yapım aşamasında çalışan mühendis arkadaşlardan edindiğimiz bilgiye göre, binanın altında yatay ve dikey 16 metre fore kazık var, 3 kattan sonra. Ve bina 8 şiddetindeki depreme dayanıklı bir bina. Yani deprem kuşağında olan şehrimizde depreme dayanıklı bir binanın yıkılıp, farklı bir alan kazandırılmak istenmesi çok mantıklı da değil. Çünkü alanımız 2 bin metrekare. Bu 2 bin metrekareyi hangi alanda kullanacağız? Yani bu binanın yıkılması şehre büyük bir meydan, alan kazandırmayacak ki."

Kahramanmaraş'taki Google'de arama yapıldığında ’dünyanın en saçma binası’ olarak çıkan bina yıkılacak
GÜNDEM
Kahramanmaraş'taki Google'de arama yapıldığında ’dünyanın en saçma binası’ olarak çıkan bina yıkılacak
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