Kapalı otopark sıfır bina gibi hizmete açıldı ​

İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sözünü verdiği modern otoparklar projesi kapsamında ilçede bulunan otoparklar yenilenmeye devam ediyor. Çeliktepe Mahallesi’nde 1800 metrekare alan üzerine kurulu, 2 katlı, 50 araç kapasiteli K-Park Otoparkı belediye tarafından baştan sona yenilenerek hizmete açıldı.

Açılış programına Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kağıthane Belediyesi yenilenen otoparkların yanı sıra yeni otopark projeleriyle de şehirde trafiği önemli oranda rahatlatmayı hedefliyor.

İLK YARIM SAAT ÜCRETSİZ OLACAK

Hürriyet ve Gültepe mahallelerine toplamda 700 araç kapasiteli; spor, çocuk parkı ve yeşil alanı olan kapalı otoparklar inşa ediliyor. Otoparkların inşası tamamlandığında haftanın belirli günlerinde kapalı pazaryeri olarak da hizmet verecek.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Bölgenin trafik yoğunluğunu düşündüğümüzde, burası rahat ve güvenli bir trafik akışı için büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Burada alandaki asfalt zemini komple yeniledik. Otopark ve yönlendirme çizgileri çizerek parklanma ve araç trafiğinin düzenli hale getirilmesini sağladık. Otoparkımızı akıllı aydınlatmalar ve güvenlik kameralarıyla donatarak modernize ettik. Duvarlar başta olmak üzere idari bi-

rimlerde de dahil tüm mekanı komple boyadık. Uzun yıllar bölge halkına hizmet veren ve eskimeye yüz tutmuş burasını yeniden ele alarak adeta sıfır bina gibi tekrar hizmete sunuyoruz. Burası vatandaşlarımıza ilk yarım saat ücretsiz olacak” diye konuştu.