Kapasitenin %20’si yurt olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vakıf üniversitelerine yurt yapma zorunluluğu getirilmesinin gündemlerinde olduğunu söyledi. Bak, bakanlığının 2026 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Meclis’te bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bak, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla (Cevdet Yılmaz) buna çalışıyoruz. YÖK başkanımızla da (Prof. Dr. Erol Özvar) görüştük. Özel üniversitelerin kapasitelerinin yüzde 15’ini, hatta yüzde 20’sini yurt yapmaları noktasında bir zorunluluk getirmek için planlama yapıyoruz. Şimdi bakın, öncelikle sadece İstanbul’da 44 tane özel üniversite var. Bunların 28’inin hiç yurdu yok” dedi.





YURT KAPASİTESİ 50 BİN ARTACAK

Bak, KYK yurtlarındaki öğrenci kapasitesi, yemekler, eğitimler ve afet önlemleriyle ilgili sorulara, “Bu yıl ifade ettiğim gibi 1 milyonun üstüne çıktık yurt kapasitesinde. Tabii artarak da devam ediyor yurt inşaatlarımız. Önümüzdeki yılda planlaması yapılan talepler de var. Onları da öğrenci sayısına, öğrenci kaydına bağlı olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yılda yaklaşık olarak yapımı devam edenler tamamlandığı zaman 42 ile 50 bin arasında bir yurt kapasitesini tekrar sisteme sokacağız” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki yurt kapasitelerine ilişkin de bilgi veren Bak, “İstanbul’daki kapasitemiz 59 bin. Ocak ayında açacağımız yurtlarla beraber bu rakamımız 79 bine çıkacak” diye konuştu.





YASA DIŞI BAHİS YAPAY ZEKÂYLA ENGELLENECEK

Yasa dışı bahisle mücadelede kararlı olduklarını belirten Bak, yasa dışı sitelerin takip edilip kapatılması için yapay zekâdan faydalanıldığını da dile getirdi. “Yasa dışı siteler yüzde 95 oranında ‘payout’ veriyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için biz de yakından takip ediyoruz. Özellikle TÜBİTAK’la ortak yürütülen yapay zekâyla ilgili çalışmalarımız var. Birini kapatıyorsunuz, hemen diğeri açılıyor. Ama yapay zekâyı da işin içine katarak süratli bir şekilde bunu sistemden çıkarmak için çalışıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin kararlılığı var” şeklinde konuştu.



