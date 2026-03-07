Kara para Paymix üzerinden aklandı

Malta merkezli kripto platformu Paymix üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları belirlenen 20 şüpheliye yönelik 10 ilde operasyon düzenlendi. MASAK raporunda şüphelilerin 2025’in Ocak-Kasım döneminde 26 milyar 532 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
Yasa dışı bahis parasını kripto platformlar üzerinden aklayan şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, MASAK ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulundu.
40 SİTEYE ALTYAPI SAĞLIYORLARDI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlanan finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı, İGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı kaydedildi. Açıklamada, MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde edildiğinin tespit edildiği, elde edilen bu gelirlerin, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı dikkat çekti. MASAK şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon lira işlem hacmine ulaştığı vurgulandı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakallanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Zanlılara ait 75 menkul ve gayrimenkule el konulurken, 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.