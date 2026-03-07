Kara para Paymix üzerinden aklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sağlanan finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı, İGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı kaydedildi. Açıklamada, MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar dolar tutarında hasılat elde edildiğinin tespit edildiği, elde edilen bu gelirlerin, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı dikkat çekti. MASAK şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon lira işlem hacmine ulaştığı vurgulandı.