Kardeşi için nöbet tutan abla: Teslim olan her çocuk bizim için umut oluyor Kardeşi için nöbet tutan abla: Teslim olan her çocuk bizim için umut oluyor Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 178 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 471'inci günde de sürüyor. Hakkari'de 2016 yılında, 9 yaşındayken kaçırılan kardeşi Hamza için annesiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Aysun Adıyaman, Bugün bir çocuk daha teslim oldu. Çadırda bekleyen ailelerin çocuğu değil ama her gelen çocuk bizim için yeni bir umut oluyor dedi.

Haber Merkezi 15 Aralık 2020, 14:43 Son Güncelleme: 15 Aralık 2020, 15:03 DHA