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Gündem Kardeşi için nöbet tutan abla Teslim olan her çocuk bizim için umut oluyor
DİYARBAKIR

Kardeşi için nöbet tutan abla: Teslim olan her çocuk bizim için umut oluyor

Kardeşi için nöbet tutan abla: Teslim olan her çocuk bizim için umut oluyor

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 178 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 471'inci günde de sürüyor. Hakkari'de 2016 yılında, 9 yaşındayken kaçırılan kardeşi Hamza için annesiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Aysun Adıyaman, Bugün bir çocuk daha teslim oldu. Çadırda bekleyen ailelerin çocuğu değil ama her gelen çocuk bizim için yeni bir umut oluyor dedi.

Haber Merkezi DHA
Kardeşi Hamza için annesiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Aysun Adıyaman.
Kardeşi Hamza için annesiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Aysun Adıyaman.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

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EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun

'KARDEŞİM KAÇIRILMASAYDI EVİMİZDE OTURUYOR OLACAKTIK'

Hakkari'de 2016 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Hamza için annesiyle birlikte oturma eylemini sürdüren Aysun Adıyaman, kardeşinin HDP ve yandaşları tarafından terör örgütüne satıldığını belirterek, yaşadıkları acılardan HDP'yi sorumlu tuttu. Teslim olan her çocuğun kendileri için umut olduğunu söyleyen Adıyaman, Kardeşim için buradayız. Evlat nöbetini devam ettiriyoruz. Bir umut kardeşimden bir haber gelir, diye bekliyoruz. Bugün bir çocuk daha teslim oldu. Çadırda bekleyen ailelerin çocuğu değil ama her gelen çocuk bizim için yeni bir umut oluyor. HDP ve yandaşları, çadırın burada olmasından rahatsız ama bütün bu acıların sebebi onlar. Onlar sebep olup kardeşimi kaçırmasaydılar biz şimdi bu çadırın altında değil evimizin çatısının altında kardeşimle beraber oturuyor olacaktık. Buradaki bütün anneler de aynı şekilde diye konuştu.

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.


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