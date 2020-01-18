Karne sevinci

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Bakan Selçuk, da dün Mamak Zeki Tartaç İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldı. Ara tatillerin bir nefeslenme, zihin tazeleme ve çocukların okul dışındaki hayatı tanımaları için bir fırsat olduğunu vurgulayan Selçuk, “Karne, not her şey değil O yüzden çocukların karneleri üzerinden olumlu ya da olumsuz çok fazla düşünce belirtmemekte yarar var” dedi.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan’da yapılacak. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TÜRK KAHVESİ YAPMAYI ÖĞRENİN

Fotoğraf: Arşiv

Selçuk, ilkokul öğrencileri için “Yarı Yıl Tatiline Hoş Geldin” başlığıyla etkinlik kağıdı hazırlandığını ve çocuklara dağıtıldığını belirtti. Bakan Selçuk, çocukların anne babalarıyla ev işlerini birlikte yapmasını, ev ve park temizliğinde görev almalarını, farkındalıklarını yükseltmelerini istediklerini istediklerini, bunlar için etkinlikler bulunduğunu anlattı. Ortaokul öğrencileri için de “384 Saat” adı altında etkinlik rehberi hazırlandığını belirten Selçuk, şu açıklamalarda bulundu: “Bu görevlerde ortaokul çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlarına göre uygun olarak birtakım görevler. Örneğin her çocuğumuzun kız, erkek fark etmez, kravat bağlamayı öğrenmesinden de tutun da kaşık havası oyunuyla oynaması, yani bizim folklorumuzu, geleneğimizi tanımaları anlamında bazı etkinlikler var. Türk kahvesi yapabilmeyi biliyor musunuz çocuklar diye bir sorumuz var. Bunu yapmayı öğrenmelerini çok istiyoruz. Çünkü kültürümüzün tanınmasını, değerlerimizi yaşarken edinilmesini önemli buluyoruz”

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DOĞA KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNİN MAAŞI YATTI

Bakan Selçuk, Doğa Kolejine ilişkin soru üzerine, “Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor” ifadelerini kullandı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, da Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Bol kitap az dijital

Fotoğraf: Arşiv

Uzmanlar, çocukların sömestir tatilinde zamanlarının büyük bölümünü dijital nesnelerle geçirmemesi konusunda velileri uyardı. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, “Çocuklar tatilde dinlenerek zihnini boşaltması gerekirken, dijital dünyada radyasyon etkisi altında daha mutsuz, depresif, sabırsız hale geliyor, irade yoksunluğu ve dürtüsel bozukluklar yaşıyor. Türkiye’de dört çocuktan biri bağımlı diyebileceğimiz bir durumda. Bunun için bu çocuklara dijital nesneler gün içerisinde belli bir oranda verilmeli. Örneğin dijital nesneler ortaokul çağındaki çocuklara tatilde günde 40-60, ilkokul çocuklarına 40 dakikanın altında verilmeli. Bunu yaparken de çocuklarla anlaşma yapalım. Onlara ödül, ceza olarak dijital nesneyi sunalım. Tatilde bir saat dijital nesneyle zaman geçirecekse iki saat kitap okutalım” dedi.

Karneleriyle şehit babalarına koştular

Şehit evlatları karnelerini alarak babalarına koştu.

Şırnak, Mardin ve Siirt’te karne alan şehit çocukları, babalarının mezarını ziyaret etti. Şırnak’ta 12 Haziran 2017’de şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı’nın kızı Zeynep Avcı,karnesini aldıktan sonra şehit babasının kabrini ağabeyi Metehan ile ziyaret etti. Avcı, “Babamın tek hayali bizi okutmaktı, güzel bir yere gelmemizdi” dedi. 30 Mart 2018’de PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun çocukları da Ekmekçiler İlk ve Ortaokulunda karnelerini aldı. 39 çocuğun yetim kaldığı hain saldırıda hayatını kaybedenlerin evlatları, öğretmen ve yakınlarıyla babalarının mezarını ziyaret etti. Mardin’de Şehit Başçı’nın, 3 çocuğu da karneleriyle babalarının kabirini ziyaret etti.

Etkinlik listesi

Fotoğraf: Arşiv

Yarıyıl tatilinde İstanbul’da olacak öğrenciler için güzel vakit geçirecekleri bazı etkinlik merkezleri şöyle:

VİAPORT TUZLA: Tuzla’daki Akvaryum, Tema Park ve Aslan Park ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor.

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ: Haliç’in Hasköy semtinde, Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı bulunuyor.

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MİNİATÜRK: Antik Çağ’dan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya kadar, günümüze kalan mimari mirası bir araya getiren Haliç’teki Miniatürk, çocukları ağırlayacak.

BARIŞ MANÇO MÜZESİ: Barış Manço’nun müzeye dönüştürülen Moda’daki evi ziyaretçilerini bekliyor.

UÇURTMA MÜZESİ: Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 1986 yılından itibaren toplanan 2 bin 500’den fazla ürünlük koleksiyonuyla Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri.

ÇİKOLATA MÜZESİ: Esenyurt’taki Çikolata Müzesi, çikolataya düşkünlükleri dolayısıyla hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor.

EĞLENCE DÜNYASI ‘İSFANBUL’: İsfanbul, masalsı oyuncaklarıyla adrenalin dolu bir gün sunuyor.

İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ: Gülhane Parkı içerisindeki İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde, Müslüman bilim adamlarının ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergileniyor.

MADAME TUSSAUDS: Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds’da, yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor.

DOĞA VE CANLILARLA İÇ İÇE BİR TATİL: İstanbul Akvaryum’da, 17 tema ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapılabiliyor. Bir alışveriş merkezinin içinde yer alan Snowpark da İstanbul’un ortasında kayak keyfi yaşatıyor. Macera parkı Forestanbul da adrenalin sevenleri bekliyor.

LEGOLAND İLE OYUN VAKTİ: Legoland, İstanbul’da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri.

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