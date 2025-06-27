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Karnındaki bebeğiyle katledilmişti: Oya Budak'ın katili için karar

Karnındaki bebeğiyle katledilmişti: Oya Budak'ın katili için karar

12:3327/06/2025, Cuma
AA
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İstanbul Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından göğsünden vurularak öldürülen 18 yaşındaki hamile Oya Budak'ın katili tutuklandı
İstanbul Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından göğsünden vurularak öldürülen 18 yaşındaki hamile Oya Budak'ın katili tutuklandı

Sarıyer'de, eski nişanlısı hamile kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde Oya Budak'ın tartışma sırasında silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının eski nişanlısı Samet Terzi ile olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen amcası A.T'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüpheli A.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Terzi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Samet Terzi'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.


Olay


Dün, Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde eski nişanlısı Samet Terzi tarafından silahla vurulan Oya Budak, ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hamile olduğu öğrenilen Budak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık bir saat sonra Çağlayan'da yakalanan şüpheli Samet Terzi ile olayda kullanılan silahı sakladığı iddia edilen amca A.T. de gözaltına alınmıştı.


Daha önce 3 suç kaydı olduğu belirlenen Samet Terzi'nin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.

Budak'ın cenazesinin bugün ikindi vakti Kağıthane'de bulunan Yahya Kemal Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği kaydedilmişti.



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