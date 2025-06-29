Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Beş yaralı

Karşı yönlerden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Beş yaralı

17:5329/06/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Beş kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Beş kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da karşı yönlerden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu beş kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şehir merkezine ilerleyen, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NJ 648 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 NJ 669 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 5 kişiyi bulundukları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Trafik Kazası
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sabri Ugan kimdir?