Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

15:4727/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
AA
Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçılar, Karadeniz'deki fırtına nedeniyle avlanmaya çıkamadı.

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda hava koşullarının iyileşmesini bekleyen balıkçılar, teknelerinin bakımlarını yaparak palamut avında kullanacakları ağları teknelerine yükledi.

Balıkçı Mustafa Acar, sezonun başlamasına rağmen henüz bölgede palamudun görülmediğini söyledi.

Doğu Karadeniz ve İstanbul tarafında avlanan palamudun Kastamonulu balıkçılar için de umut verici olduğunu dile getiren Acar, "Özellikle İstanbul tarafı bizim için önemli. Burada görülen palamut ocakları, Doğu Karadeniz istikametine yürüyecek ve bu balığın da dönüş yolculuğu olacak. Allah nasip ederse biz de o zaman palamudu avlayabileceğiz." dedi.

Acar, balıkçıların avlanmaya hazır olduğunu, fırtına sonrası yeniden denize açılacaklarını dile getirdi.




