Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Doğu Karadeniz ve İstanbul tarafında avlanan palamudun Kastamonulu balıkçılar için de umut verici olduğunu dile getiren Acar, "Özellikle İstanbul tarafı bizim için önemli. Burada görülen palamut ocakları, Doğu Karadeniz istikametine yürüyecek ve bu balığın da dönüş yolculuğu olacak. Allah nasip ederse biz de o zaman palamudu avlayabileceğiz." dedi.