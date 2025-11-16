Kayseri’de bir genç kız 4. kattan düşerek ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında ikamet eden T.Ö. (18) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ö.’yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor.