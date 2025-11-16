Yeni Şafak
Kayseri’de bir genç kız 4. kattan düşerek ağır yaralandı

Kayseri’de bir genç kız 4. kattan düşerek ağır yaralandı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası genç kızın tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi’nde sürüyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında ikamet eden T.Ö. (18) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ö.’yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


