Gündem Keleşlere 15 yıl istendi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Keleş’lere 15 yıl istendi

FETÖ’nün para kasası Kaynak Holding’e bağlı Azim Gayrimenkul A.Ş dahil olmak üzere 5 şirketin sahipleri Halit, Sait ve Yusuf Keleş’in de aralarında bulunduğu 33 şirket çalışanı ve yöneticisine dava açıldı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Yusuf Keleş
Yusuf Keleş

Haklarında, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıla kadar hapis istenen şüphelilerle ilgili iddianamede, şirket içerisindeki tüm işlemlerin FETÖ’nün kasası Ali Çelik koordinesinde yapıldığı, Yusuf Keleş’in FETÖ’yle iltisaklı şirketlerin yöneticiliğine İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevinden ayrılarak geçtiği ifade edildi. Şüphelilerden Mahmut Coşkun’un da eski Vergi Denetim Kurulu Anadolu Grup Başkanı olduğu belirlendi. Örgüt evinde yakalanan Halit Keleş’in Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün gizli kalması gereken bir genelgeyi temin ederek evinde depoladığı ortaya çıktı.

GÖSTERMELİK HİSSE DEVRİ

  • İddianameye göre Keleş’lerin üzerine olan şirketlere 2016 Mart ayında kayyım atandı. 2015 Şubat ayında Sait Keleş hisselerini diğer kardeşlerine devredip Kaynak Holding’e bağlı Sema Eğitim Hizmetleri’ne ortak oldu. Ancak yapılan incelemede hisse devrinin göstermelik olduğu belirlendi. Yusuf ve Halit Keleş kardeşler iddianameye göre, diğer kardeşleri Sait’in FETÖ ile irtibatlı olduğunu, 2015 yılında ayrıldıklarını öne sürerek kayyım atama kararlarını defalarca kaldırttı. İlerleyen süreçte Sait ve Halit Keleş’ten ByLock çıktı.

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