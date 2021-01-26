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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin AK Parti'nin hayata geçirmeye çalıştığı projeleri engellemediğini savundu. "Ellerinizi vicdanınıza koyun" diyerek AK Parti'ye oy verenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Neden biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Tarihte bilmem ne oldu diyorlar; tarihte ne olduysa olmuş. CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman engelledi?" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, konuşmasında CHP'nin, AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği projeleri ve attığı adımları engellemediğini savundu.

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GÜNDEM
Türkiye'ye muhalefet partisi

"AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum, ellerine vicdanlarına koyarak cevaplasınlar" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Kanun, kararname çıkacaktı da biz mi engel olduk? Neden biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Tarihte bilmem ne oldu diyorlar; tarihte ne olduysa olmuş. CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman engelledi?"

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