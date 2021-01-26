Kılıçdaroğlu: AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, konuşmasında CHP'nin, AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği projeleri ve attığı adımları engellemediğini savundu.
"AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum, ellerine vicdanlarına koyarak cevaplasınlar" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Kanun, kararname çıkacaktı da biz mi engel olduk? Neden biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Tarihte bilmem ne oldu diyorlar; tarihte ne olduysa olmuş. CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman engelledi?"