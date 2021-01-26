Kılıçdaroğlu: AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin AK Parti'nin hayata geçirmeye çalıştığı projeleri engellemediğini savundu. "Ellerinizi vicdanınıza koyun" diyerek AK Parti'ye oy verenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "AK Parti ne yapmak istedi de CHP engel oldu? Neden biz eleştiriliyoruz? Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Tarihte bilmem ne oldu diyorlar; tarihte ne olduysa olmuş. CHP, 19 yıldır oy verip iktidar yaptığınız partinin yapmak istediği önemli bir şeyi ne zaman engelledi?" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi 26 Ocak 2021, 13:41 Son Güncelleme: 26 Ocak 2021, 14:30 Yeni Şafak